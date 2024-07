Jevgeni Ossinovski: meil lihtsalt pole õpetajaid kusagilt nurgast võtta

Jevgeni Ossinovski rääkis, et seadusega ettenähtud keeleoskuse saavutamine on Tallinnas tõsine probleem. Ta lausus, et pealinnas on üle 300 õpetaja, kes ei vasta B2 nõudele ja kui mõnes koolis on need pigem üksikud õpetajad, kelle puhul on koolikorralduslikult võimalik lahendus leida, siis on ka koole, kus selliseid õpetajaid on mitukümmend. «Seal loomulikult satub löögi alla kvaliteetse hariduse osutamine ja selle peale ma küsin, et mis eesmärki me püüame täita.»