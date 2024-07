ANALÜÜS Maksuküüru kaotamine lükatakse aasta võrra edasi

Mõnda me uuest võimuleppest juba teame. Tuleb julgeolekumaks. Täpne arvutamise valem ei ole avalik, aga võetakse arvesse tarbimist (käibemaksuelement), sissetulekut (tulumaksu element) ja sotside sunnil võetakse midagi ka ettevõtetelt. Uus maks tuleb tähtajaline, aastateks 2026–2028.

Suurem osa selle maksu tulust kulub muidugi kaitseväele, aga ka siseministeerium saab raha juurde. Idapiiri väljaehitamiseks, droonimüüriks, politseinikele-piirivalvuritele kriisireservide loomiseks, neile kuulipildujate ja tankitõrjerelvade ostmiseks. See plaan meenutab mõne aasta tagust Mart Helme (EKRE) loodud plaani sõjaväestatud piirivalvest ja palju elemente ongi sealt pärit. Ellu peab plaani viima siseminister, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets.

Maksuküüru kaotamine lükatakse edasi. Senise kava järgi pidanuks küür kaduma 2025. aasta alguses, aga see nihkub 2026. aasta peale. Põhjus: kõige suurem riigieelarve defitsiit on prognooside järgi tuleval aastal ning selleks ajaks lihtsalt ei jõua uusi makse ega uusi kärpeid teha. Seepärast on lihtsaim ja valutuim lahendus maksuküüru kaotamise edasilükkamine.