Ukraina president Zelenskõi kohtus Suurbritannia kuningaga

Zelenskõi rõhutas ühtlasi, et Ühendkuningriik jääb Ukraina üheks lähemaks ja olulisemaks liitlaseks.

«Ukraina on ja saab alati olema selle valitsuse päevakorra keskmes ja seetõttu on kohane, et president Zelenskõi teeb ajaloolise pöördumise minu kabineti poole,» kinnitas Starmer.