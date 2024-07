VIDEO Kaitseväe luurekeskus andis ülevaate julgeolekuolukorrast

Kiviselg rääkis ka juba eelmisel korral välja öeldud Venemaa mereväe paraadist, mis leiab aset 28. juulil. Kui esialgu oli info, et see toimub Peterburis ja Kroonlinnas, siis Vene Föderatsiooni avalikud allikad edastavad, et Kroonlinnas paraadi sellisel kujul ei toimu. «Kaheksa aasta jooksul on see esmakordne,» tähendas Kiviselg. «Tundub, et paraad toimub Neeva jõel.» Kiviselg rääkis, et Soome lahe idaosast on Venemaa põhjalaevastiku neljast alusest lahkunud kolm ja need enam Läänemerel ei asu.