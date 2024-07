IT KAOS Eesti spetsialist üleilmsest tarkvaraprobleemist: püramiidi vundamendi tükid logisesid korralikult

Rebase sõnul on keeruline öelda, kas antud probleem võis olla tingitud üksnes konkreetse Crowdstrike`i tarkvaraga või tekkis see kombinatsioonis mingite softitoodete uuendutega. «Windows igatahes crashis (jooksis kokku) ja enam ei käivitunud. Põhjus, miks probleem on nii tohutu, peitub selles, et parandamiseks on ainuke võimalus igas arvutis üks fail eraldi ära kustutada ja siis uuesti üles laadida,» ütles spetsialist.