Päev, mis ei muutnud mu elu

Läheb vaja vaid hetke ja ta – täpsemalt siis siinkirjutaja – saab aru, et mõte on suurepärane. Ma olen oma reisiküllases elus veetnud lennukites sadu, tegelikult vist isegi neljakohalise koguse tunde, mida tundub palju, arvestades seda, et erapiloodi loa saab Eestis kätte poolesaja lennutunni pikkuse praktika järel (lisaks muidugi teoreetiline osa täis aerodünaamikat, protseduurijuhtimist ja erinevaid muid distsipliine). Kuid ma pole kunagi lennanud lennuki juhtimise mõttes.