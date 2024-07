Zelenskõi sõnul on edusamme õhutõrje ja sõjaväe varustuse parandamisel

Riigipea sõnul on võtmeküsimuseks Ukraina kaitsjate varustamine.

«Sain ülevaate sellest, mis täpselt igal suunal puudu on ehk kõigil meie põhipositsioonidel. Mürskude jaotus ja piisav arv droone ennekõike,» rääkis Zelenskõi.

«On väga oluline, et tunneksime kõigis suuremates valdkondades, et meil on, millega vaenlasele maksimaalseid kaotusi tekitada,» seletas president.