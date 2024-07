Alates 1. augustist saavad trammid nr 3 ja 4 jälle Tondile sõita. Praegu on selle suuna trammide ajutine lõpp-peatus Vana-Lõuna tänaval. Abilinnapea Kristjan Järvan märkis, et Tondi trammitee haru avamine on esimene samm trammiliikluse taastumisel.