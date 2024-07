Kuusalu valla Leesi küla väikeettevõtjatest abielupaari Ulvar ja Triin Veldi ning sama omavalitsuse Hara küla mõne inimese vahelt on must kass läbi jooksnud – osale rahvast on vastukarva, et Veldid rentisid nende kodurannas maatüki, kus karjatavad šoti mägiveiseid.