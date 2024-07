Erakondade reitingud: Isamaa edu püsib, EKRE langus peatus

Reformierakonnast ja sotsidest mõnevõrra maas on Keskerakond ja EKRE, keda lahutab üksteisest natuke enam kui protsendipunkt. «Keskerakond on viimastel nädalatel oma positsioone parandanud ning paistab, et nad on oma kevadisest madalseisust, mil nende toetus langes 10 protsendile, üle saamas. Värskete reitingute alusel viimasena riigikokku pääsev EKRE on vähemalt praegu oma toetuse languse peatanud. Nende toetus on pidama jäänud umbes 12 protsendi piirimaile,» rääkis Mölder.