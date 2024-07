Sinivetikate kõrgaeg võib juba möödas olla

Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi teadur Andres Jaanus ütles, et kui vesi on kahtlaselt hägune ja hiljuti pole olnud ka tormi, mis vee segamini lööb, tasub suvel kahtlustada sinivetikaõitsenguid. Teaduri sõnul on sinivetikate kõrgaeg meres praeguseks tõenäoliselt juba möödas.