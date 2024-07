Kommentaar Majanduse käekäik sõltub erguteist

Uus koalitsioonilepe võtab puudujäägi vähendamise käsile. Tasakaalulähedasse positsiooni ei plaanita jõuda aasta-paariga ja see ei oleks ka parim trajektoor, sest nn eelarvetoe liiga kiire eemaldamine teeks majandusele riigi tellimuste järsu vähendamise näol kahju. Paraku ka järkjärguline puudujäägist väljumine annab ennast tunda ja kuivõrd see on tehtav üksnes riigi kulude piiramise ja/või maksutulude suurendamisega, on fiskaaldistsipliini parandamise valemisse igal juhul sisse kirjutatud lühiajaline valulikkus pikemaajalise kasu nimel. Mida varem eelarvet parandama asuda, seda vähem jõuab vahepealne libastumine kahju teha.

Uus element maksusüsteemis oleks ettevõtete n-ö klassikaline tulumaks, mis senise kogemuse põhjal on majanduskasvu kõige enam takistav maksuliik. Kavandatud on kaheprotsendise ajutise maksumäära kehtestamine juriidiliste isikute kasumile, mis oma väiksuse tõttu konkurentsivõime ja ettevõtluskeskkonna atraktiivsusele väga suurt muutust ilmselt kaasa ei too. Küll aga on see põhimõtteline muudatus maksusüsteemis. See on ka koalitsioonileppe ainus element, mis laiendab maksubaasi.