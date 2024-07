«10.juulil sain sotsiaalmeedia kaudu edastatud info, et Narvas plaanib meesterahvas viia Eesti lapsi Venemaa režiimiga seotud organisatsioonide korraldatud propagandalaagrisse, mis toimub okupeeritud ja aktiivsesse sõjategevusse haaratud Krimmis,» ütles Läänemets.

Ta lisas, et edastas saadud informatsiooni nii politseile kui ka KAPOle palvega teavet kontrollida – seejärel algatati menetlus täpsemaks uurimiseks.

«Hiljem saadeti Siseministeeriumile ka kirjalik teavitus ühe konkreetse isiku võimaliku seotuse ja tegevuse osas antud projektiga. Minu suureks meelehärmiks oli tegu ka, tänaseks juba endise, mitteaktiivse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmega.»

Läänemets lausus, et konkreetse tegevuse ja kõigi sellega seotud isikute võrgustiku uurimine käib.

«Laste saatmine Krimmi ja selleks loa andmine lapsevanemate poolt on lapse elu ohtu seadmine. Krimm on aktiivne sõjategevuse ala. Arvestades kuidas Venemaa Ukrainat ründab, ei ole lahingtegevuse piirkonnas, milleks on ka Krimm, keegi kaitstud,» kirjutas ta.

«Raskendav asjaolu on, et tegemist on propagandalaagriga, kus teadlikult levitatakse demokraatliku maailma vastaseid ja Venemaa vääraid arusaamu. See pole koht, kus Eestisse suhtutakse sõbralikult. Lapsevanem, olenemata kodakondsusest, kes on valinud elukohaks Eesti Vabariigi, peab seda mõistma ja tõsiselt võtma.»

Läänemetsa silmis on selliste laagrite korraldamises osalemine ja laste sinna viimineEesti vastasele mõjutustegevusele kaasa aitamine. «Siseministrina ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhina mõistan sellised tegevused hukka, laste sellist ärakasutamist pole võimalik kuidagi tolereerida.»

«Olen tänulik kõigi vihjete eest mis sellel teemal on tehtud ning kui kellelgi on veel infot, palun see edastada,» ütles ta.