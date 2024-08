Sullivani hinnangul ei ole vangidevahetuse ja Ukraina sõja diplomaatia vahel seost

Sullivan vastas, et USA ei näe seost vangide üle peetud läbirääkimiste ja Ukraina sõja diplomaatia vahel.

«Usume, et need kaks aspekti toimivad eri suundades. Üks oli selle vahetuse läbiviimise praktiline küsimus. Teine on palju keerulisem küsimus, mis tuleb lahendada ukrainlastel,» sõnas Sullivan.