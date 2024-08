Tallinn ostab 30 uut gaasibussi

«Oleme astumas järjekordset sammu selle poole, et transpordivahendite mõju linna elukeskkonnale oleks minimaalne ning pealinna ühistransport oleks vastavalt liikuvuskavas seatud eesmärkidele aastaks 2035 heitmevaba. Tallinna linnavalitsus on otsustanud senistest plaanidest oluliselt kiiremini uuendada ühistranspordi veeremit ja uute gaasibusside ostmine tähendab seda, et Tallinna ühistransport muutub mugavamaks ja meeldivamaks,» lisas abilinnapea Kristjan Järvan.