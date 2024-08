Stenbocki maja avab huvilistele uksed

Ekskursioonid toimuvad kell 11, 12, 13 ja 14. Kuna kohtade arv on piiratud, tuleb ekskursioonidele eelnevalt registreeruda. Seda saab teha SIIT .

Avatud uste päeva lõpetab Stenbocki maja õuemuusika kontsert, mis on kõigile tasuta. Kell 18 pakub muusikaelamust kaasaegse souli laulja-laulukirjutaja ANETT, kes on viimastel aastatel säranud Eesti muusikamaailmas tõelise ereda tähena. Laiemale avalikkusele on ta tuntud Eesti Laulult, kus teda võtsid soojalt vastu nii rahvas kui ka kriitikud.