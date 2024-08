Hekkidest. Ilustamata

Lehtpuid ja -põõsaid peljatakse istutada, väites, et need jäävad alt hõredaks, ent nii juhtub siis, kui hekki pole kohe algusest peale korralikult ja õigesti lõigatud, et see tihedaks kasvaks. Samuti on lehtpuuhekke võimalik noorendada, ehk kui need on juba alt laasunud ja liiga kõrgeks kasvanud, aitab nende tugev tagasilõikamine ja paari aastaga on tihe hekk taastunud.