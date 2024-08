Venemaa õhutõrje kahjustamine on hävitajate kasutamisel keskne

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas pühapäeval, et hävitajad F-16 on juba Ukrainas. Kiiev loodab kasutada neid täiustatud lennukeid Venemaa jõupingutuste tõrjumiseks ja õhutõrje tugevdamiseks. Zelenskõi tänas eriliselt Taanit, Hollandit ja Ühendriike.

ISW hindab jätkuvalt, et Ukraina vajab märkimisväärsel hulgal F-16 reaktiivlennukeid, et suunata need välja sellises mahus, mis on vajalik selleks, et Ukraina suudaks integreerida lennukid oma laiema õhukaitse niiöelda vihmavarjuga.