Ossinovski Tallinna Haiglast: põhjust hoonet ehitada on küllaga

Abilinnapea Pere sõnul arutas ta linnapeaga, kuidas uue hoone projekteerimisega edasi minna. «Linn teeb nüüd ettepaneku, et Eesti Arhitektide Liit (EAL) aitaks projekteerimispakkumusi hinnata. Kui kord projekteerija on välja valitud, tehakse koostööd EALi ja projekteerijaga. Seda tööd korraldab Sihtasutus Tallinna Haigla Arendus. Nende ülesanne oli ja on leida koostöövõimalus EALiga. Töö jätkub,» kinnitas Pere.