Tallinnas algasid Ingeri bastioni müüride restaureerimistööd

Üldiselt on müür hästi säilinud, suuri vajumisi ja pragusid ei esine. Müürpind on aga kohati sammaldunud ja kaetud rohttaimedega. Müüri vuugid on mördist tühjad. Rajatise seisukorda mõjutavad ka ümbritsevate suurte puude juured, mis tungivad müüri sisse ja lõhuvad seda. Eriti murenenud on paekivi bastioni kagupoolses osas. Samuti risustavad müüri erinevatest aegadest pärit ventilatsiooniehitised ning torud.