Õpetajate põuda troonib matemaatikaõpetajate nappus

Tartu Annelinna gümnaasium direktor ja Tartu Ülikooli pedagoogika õppejõud Hiie Asser iseloomustas õpetaja elukutset kui erakordselt intensiivse suhtlusega tööd, kus on vastutust ning vaja on erinevaid pädevusi heaks toimimiseks. Asser rõhutas, et kool on suures muutumises ja selguseks on vaja aega.

Foto: Kristjan Teedema