Kaks intriigi riigisekretäri ametikoha ümber

Osa kõrgemaid riigiametnikke kardab, et kui Keit Kasemetsast saab uus riigisekretär, siis tähendab see ametikoha politiseerimist. Väiksem seltskond, mõned inimesed kaitseministeeriumist ja võib-olla ka siseministeeriumist on aga rõõmsad, et praegusest riigisekretärist Taimar Peterkopist lahti saavad.