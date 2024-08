Zelenskõi: Ukraina jätkab koostööd partneritega õhutõrje tugevdamiseks

«Meie prioriteediks jääb Ukraina õhukilbi maksimaalne tugevdamine. Meie õhutõrje ja meie sõjalennundus. Selle sõja ajal kannatavad ukrainlased igal õhtul ja iga päev Venemaa rünnakute all. Meie kaitsevõime parandamiseks on juba palju, tõesti palju ära tehtud, kuid kõik vajalik pole veel paigas, me jätkame pidevat koostööd oma partneritega, et soetada rohkem õhutõrjesüsteeme ning tagada kõikidele meie taevakaitsjate üksustele kvaliteetsem väljaõpe ja varustus,» rääkis Zelenskõi.