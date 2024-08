Järgmisest nädalast sõidavad Tallinnas taas kõik trammid

Abilinnapea Kristjan Järvan kinnitas, et Vanasadama trammitee ehitustööd on jõudmas lõpusirgele, mis võimaldab järgmise aasta alguses avada trammiliikluse uuel trassil. «Vanasadamasse suunatakse trammiliin nr 2, mis esialgu hakkab sõitma marsruudil Kopli–Vanasadam–Suur-Paala. Pärast seda, kui Rail Balticu Ülemiste terminali ehitus jõuab faasi, mis võimaldab sealt trammiga läbisõitu, hakkab see esimesel võimalusel liikuma lennujaama suunal,» lausus Järvan.