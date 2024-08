EuroPargi tegevjuht Karol Kovanen ütles, et EuroPargi enda rakendus töötab ja suure tõenäosusega on maas hoopis pargi.ee mobiilirakendus.

«Meist sõltumatutel põhjustel võib sellist olukorda ette tulla, et pargi.ee mobiilsiderakendus on ühe maksemeetodina maas. Kui seal on probleem, siis me saame parkimise tagasiulatuvalt lõpetada, keegi midagi ülearu maksma ei pea,» kinnitas Kovanen. «Muretsema ei pea. Kui parkimist alustada ei saa, siis me sel ajal kontrolli ei tee.»