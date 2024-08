USA kindrali hinnangul sõjas punaseid jooni enam pole

«See lükkab ümber hirmu, et Vladimir Putin pingestab olukorda või kasutab tuumarelvi. Kõige hullem, mida ta tegi, oli see, et tulistas rakette Ukraina supermarketi pihta. Me hoidsime end liiga kaua tagasi,» rääkis Hodges meediakanalile Deutche Welle antud intervjuus.