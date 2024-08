HUS teatas, et alustab kollektiivläbirääkimisi kogu personali osas, ohus on kuni tuhat töökohta. Läbirääkimised puudutavad ligikaudu 28 000 inimest.

HUSi eesmärk on säästa 50 miljonit eurot. Praeguse hinnangu kohaselt on 2024. aasta tulemus ligikaudu 70 miljonit eurot puudujääki. Juba praegu on selle piirkonna haiglates kohanemismeetmed ja värbamiskeeld.