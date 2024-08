Hamas nõudis taas relvarahu tingimusena Iisraeli täielikku lahkumist Gazast

Arvatakse, et relvarahukõnelused jätkuvad reedel. Kohal on Iisraeli delegatsioon, kuid Hamas pole läbirääkimistel otseselt osalenud. Hamasi juhtkonda kuuluv Osama Hamdan ütles, et organisatsioon võib läbirääkimistel osaleda, kui Iisrael võtab endale uusi kohustusi.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby hindas neljapäeval, et kõnelused on alanud paljulubavalt. Samas tunnistas ta, et palju tööd on veel vaja teha.