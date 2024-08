Politsei otsib Tallinnas kadunud 25-aastast Fainat

Täna hommikul sai politsei teate, et 25aastane Faina lahkus pühapäeval, 18. augusti õhtul oma kodust Lasnamäe linnaosas ning ei ole seni on koju naasnud. Lähedased ei ole naisega pärast kodust lahkumist vahetult kontakti saanud ning tema asukoht on seni teadmata. Naine võib liikuda nii Tallinnas kui ka Tartus.