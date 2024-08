ANALÜÜS Kliimaseadus on ümmargune, aga see pole halb

Kahe nädala jooksul pärast seaduseelnõu avalikustamist on see pihta saanud mõlemalt poolt. Eesti Keskkonnaühenduste Koda sõnab, et seaduseelnõu ei aita kaasa kliimasoojenemise pidurdamisele. Kuid samamoodi on kriitiline ka töösturite poolt. Näiteks Viru Keemia Grupi juhataja Ahti Asmann on mitmes kohas öelnud, et kliimaseadus ei suuda ühildada CO 2 vähendamise ja majanduskasvu eesmärke.