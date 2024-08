Simmo Saar liitus Isamaaga: tahan, et automaks tühistataks

«Tänase valitsuse tegevus on näidanud, et ükski kodanik ei saa jääda poliitikakaugeks – vastasel juhul tehakse meie eest ära otsused, millega me kuidagi ei saa rahule jääda. Pean end nii Eesti kui Euroopa patrioodiks ning leian, et minu vaateid esindab riiklikul tasandil kõige enam just Isamaa erakond,» selgitas Saar Postimehele.