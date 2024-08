Harku vald pöördus OÜ Strantumi rikkumiste pärast politseisse

Kui esmaspäeval tuli teade, et prokuratuur on algatanud Harku vallaettevõttest tagandatud juhatuse liikme advokaadi teate alusel kriminaalmenetluse, et uurida võimaliku toimingupiirangu rikkumise kohta Harku vallas, siis nüüd on Harku vallavalitsus teinud vastukäigu.