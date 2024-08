Zelenskõi rääkis uutest lahendustest majanduse toetamiseks

«Meie partneritelt on tulnud palju poliitilisi avaldusi ja sellega seoses tehakse veel palju. Kuid me vajame tõelist ja toimivat mehhanismi. Meil on vaja agressori varadest saadavaid vahendeid, et saada reaalset abi end agressori eest kaitsmisel. Vaja on, et see kõik läheks lähikuudel kasutusse Ukraina ja ukrainlaste heaks. Vastavad arutelud on kestnud liiga kaua ja lõpuks on meil vaja otsuseid,» tõdes president.