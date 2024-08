LEITUD Politsei otsib Lääne-Virumaalt kadunud 45-aastast Tanelit

21. augustil kella 17 ajal lahkus oma kodust 45-aastane Tanel ning ta ei ole seni koju naasnud. Lähedased ei ole mehega pärast kodust lahkumist kontakti saanud ning tema asukoht on seni teadmata.

Viimati nähti meest hilisõhtul liikumas Lääne-Virumaal Kadrina vallas Uku külas. Mees liigub tõenäoliselt jalgsi. Politsei on meest otsinud piirkonnas, kus teda viimati nähti ja kasutanud ka teenistuskoera abi, kuid seni ei ole meest leidnud.

Tanel on umbes 180 sentimeetri pikkune ning tugeva kehaehitusega. Tal on heledat värvi lühikesed juuksed. Mees võib kanda tumedat värvi riideid, kuid täpne riietus on teadmata.