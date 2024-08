Parempoolsed riigieelarvest: peab lõpetama indekseerimise

«Valitsuse ees seisab Eesti tuleviku seisukohalt ülioluline ülesanne. Nüüd on viimane aeg lõpetada töötegemise markeerimine ja jõuliste kärbete vältimiseks põhjuste leiutamine,» ütles Parempoolsete liige Andrus Kaarelson.

Ta rõhutas, et riiklik üle võimete elamine tuleb lõpetada, see tähendab automaatselt kerkivate kulude osakaalu olulist vähendamist riigieelarves.

«Kui me ei loobu kulude indekseerimisest, et jõua Eesti riigieelarve ka mitte kunagi tasakaalu, me jäämegi paisuvate kulude katteks paaniliselt raha otsima, makse tõstma ja uusi kehtestama, laenu võtma,» selgitas ta.