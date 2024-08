Läänemets on diplomaatiline ja viisakas, ütleb, et kavatseb Ligi ära kuulata, aga tunnistab, et sotside juhatuses olid pingelised arutelud, kus mõeldi ka omalt poolt välja uued maksumõtted. Lausa kolm tükki. Läänemets ei ütle välja, mis ideed need on, aga möönab lõpuks, et üks neist on «vana hea» astmeline tulumaks. Sotside juhi sõnum on aga pigem, et ise nad initsiatiivi ei näita, ent kui keegi teine (Reformierakond) tuleb uute mõtetega, siis on sotsid ennetavalt ka oma ideed valmis mõelnud.