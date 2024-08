Sotside Robin Hoodi plaan võib sundida Tallinna linnavalitsust koondama

Jevgeni Ossinovski rääkis linnavalitsuse pressikonverentsil, et kuigi Tallinna linna finantsseis on praegu hea, ei näe ta siiski tulenevalt riigi majanduslikust olukorrast sellist tulude ülelaekumist, nagu on olnud varasematel aastatel. Samas kinnitas ta, et tulumaksu laekub siiski kooskõlas prognoosituga.