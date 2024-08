Politsei otsib Haapsalus kadunud 65-aastast Andrest

Mehe sõiduk ja telefon on kodus, kuid kuna mehele kuuluvat paati kodus ei olnud, arvati, et mees võis paadiga minna merele.

Andres on umbes 165 cm pikk ning tüsedama kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed, kuid otsmiku ja pealae piirkonnas on pea kiilas. Mees võis kanda sinakat värvi dressipluusi, kuid ülejäänud riietus on teadmata.