Tervisekassal on järgmisel kolmel aastal puudu 700 miljonit eurot

Tervisekassa teatas täna, et järgmise aasta prognoositav eelarve puudujääk küünib ligi 210 miljoni euroni seni arvestatud 147 miljoni euro asemel. Veel eelmisel nädalal kinnitas tervisekassa nõukogu järgmise aasta puudujäägiks 188,9 miljonit, kuid see on kasvanud nädalaga 20 miljoni euro võrra.