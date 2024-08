INTERVJUU Kristina Kallas: ametnikud hakkavad jälgimas käima, et koolitundides räägitaks eesti keelt

On mõnus tunne ja seda eestikeelsele õppele ülemineku pärast. Möödunud on 80 aastat, aga nüüd lähevad kõik 1. klassi lapsed Eestis jälle eestikeelsesse õppesse. Me ei hakka neid tulevikus enam segregeerima. See ettevalmistamisaasta on olnud ülipingeline. Igal kolmandal nädalal oli tunne, et see ei õnnestugi, sest jälle kuskil ressurss käriseb. Oli ka survet, et jätaks selle ära, sest igasugune muutus tekitab soovi tagasi minna. Täna aga tunnen, et hästi on.