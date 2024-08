Harrise väitel pole tema vaated poliitilistes võtmeküsimustes muutunud

Harris vastas vabariiklaste esitatud süüdistustele telekanali CNN intervjuus, millest avaldati juba enne ilmumist katkeid.

Vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump süüdistas hiljuti Harrist kampaaniaüritusel täielikus kannapöördes mitmetes poliitilistes võtmeküsimustes, mille seas vastuolulise nafta- ja gaasitootmismeetodi frakkimise ning ebaseadusliku sisserände osas.

Esimene ühine intervjuu Harrise ja tema asepresidendikandidaadi Tim Walziga ilmus tervikuna reede hommikul kell neli Eesti aja järgi.

Harris ütles oma presidendikampaania esimeses intervjuus, et ameeriklased on valmis lehekülge pöörama lahkhelide osas, milles süüdistas oma rivaali Trumpi.

«Kahjuks on viimasel kümnendil meie endises presidendis olnud keegi, kes on tõesti surunud peale tegevuskava ja keskkonda, mis on seotud meie kui ameeriklaste iseloomu ja tugevuse vähendamisega, sest see lõhestab meie rahvast,» ütles demokraat telekanali CNN usutluses.

«Ja ma arvan, et inimesed on valmis selles osas lehekülje pöörama,» sõnas Harris.

Harris kinnitas, et USA presidendina ei keela ta frakkimist, mis on võtmeküsimuseks muu hulgas Pennsylvanias.

«Presidendina ei keela ma frakkimist,» lubas asepresident.

Harris kinnitas samuti, et hakkab presidendina jõustama seadust Mehhiko piiri ebaseaduslikult ületavate migrantide suhtes.

Harris tunnistas sellega, et vabariiklaste poolt tema ründamiseks kasutatud probleem on tõepoolest probleem, mida demokraadid pole enne teinud.

«Ma usun, et sellel peaksid olema tagajärjed. Meil on seadused, mida tuleb järgida ja jõustada. Need puudutavad ka inimesi, kes ületavad meie piiri ebaseaduslikult ja ma hakkan edaspidi presidendina meie seadusi jõustama,» kinnitas Harris.

«Ma tunnen probleemi ära,» möönis asepresident.

Harris teatas ühtlasi, et ei muuda USA presidendi Joe Bideni poliitikat varustada Iisraeli relvadega Gaza sõja jaoks, kui ta novembris valituks osutub.

«Ei,» vastas demokraatide presidendikandidaat ja asepresident, kui temalt küsiti, kas ta muudaks kurssi ja keelduks Iisraelile relvade andmisest.

Harris märkis siiski, et on aeg sõlmida relvarahu ja pantvangikokkulepe ning see sõda lõpetada.