Põhja prefektuuri kriminalist Kaili Küttner rõhutab, et kooliaasta alguses peavad autojuhid olema eriti tähelepanelikud. «Juba praegu on linnas rohkem inimesi liikvel ning kooliaasta alguses lisandub linnapilti palju lapsi, kes kooliteed alustavad. Autojuhid peavad aega varuma ja liikluses olema hoolikad, et kõik inimesed saaksid ohutult liikuda,» ütles ta.