«Eesti inimesed ootavad poliitilisel tasandil otsuseid, mis meie majanduse konkurentsivõimet oluliselt parandaksid. Me ei ole jätkuvalt majanduslanguse negatiivsest faasist välja saanud ja me peame valitsuse tasandil väga tugevalt otsuseid vatsu võtma. Eesti 200l on need ettepanekud laual,» ütles Kallas.