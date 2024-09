Zelenskõi: Venemaa iga rünnak näitab vajadust viia sõda vaenlase koju

Vigasaanute seas on seitse last.

«Iga õhulöök Harkivile ja teistele linnadele ja küladele tõestab meie taktika õigsust ning seda eriti Kurski oblastis, et me peame tõrjuma sõja tagasi sinna, kust see Ukrainasse toodi ja mitte ainult Venemaa piirialadele,» seletas Zelenskõi.

«On täiesti õiglane, et ukrainlased saaksid reageerida Venemaa terrorile täpselt nii, nagu vaja, et see peatada. Iga päev ja igal ööl on meie linnad ja külad vaenlase rünnakute all,» rääkis Zelenskõi.