Liit: riigiteedele on koheselt vaja 250 miljonit

«Sealjuures oleks selline tase pea kaks korda vähem kui riigiteede teehoiu rahavajaduse strateegilises analüüsis välja toodud koguvajadus teede arendamiseks ja säilitamiseks,» tõdes Trei ja lisas, et sealjuures on veelgi halvem kohalike teede olukord, kus valitseb samuti pidev vahendite puudus.

«Samas on tegu üliolulise valdkonnaga, millel on tugev mõju nii majandusele, regionaalarengule kui inimeste turvalisusele. Riigil puudub taristuehituse pikk plaan, mistõttu on löögi all kogu sektor ja riigi enda võimekus tulevikus teid nõuetekohaselt säilitada ja ehitada, et sellega tagada inimeste liikuvus ning turvalisus, riigi ja piirkondade areng,» lausus Trei.