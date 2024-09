Transpordiameti juhi tõdemus: lähiaastatel sõidutingimused meie teedel oluliselt ei parane

Transpordiameti peadirektor rääkis, et viimastel aastatel on riigiteede ehitamise ja remondi rahastus oluliselt vähenenud, lisaks mängivad rolli inflatsioon, hinnatõusud ning kriisid.

«Töömahud on enamuses teehoiukava meetmetes vähenenud umbes poole võrra,» tähendas Sauk ja lisas, et rahapuudus on ka kõikides teistes riigisektorites ja valdkondades.