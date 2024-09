Ukraina nõuab meetmeid Putini vahistamisest keeldunud Mongoolia suhtes

«Me ei muretse, meil on oma Mongoolia sõpradega suurepärane dialoog,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ja lisas vastuseks küsimusele, kas jutuks on tulnud ka vahistamismäärus, et Moskva ja Ulaanbaatar on visiidi kõik aspektid läbi arutanud.