Solman: viimased päevad on toonud Jurtšenko kohta küsimusi, mitte vastuseid

Solman leidis, et kuigi Jurtšenko vastas mõnedele küsimustele rahuldavalt, ei olnud ta veenev seoses oma vaadete muutumisega ametikoha tõttu. Solman soovitab linnapea Jevgeni Ossinovskil kaaluda teisi kandidaate, kuna leiab, et Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on paremaid valikuid.