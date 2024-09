Ukrainlaste traktor veab Izjumi linna kandis ära Ukraina üksuse trofeeks saadud Vene tanki T-72. Tanki peale on kirjutatu Kraken, mis tähendab, et see tank langes Krakeni eriüksuse saagiks ning teised üksused ei tohi seda endale võtta. Kraken sai Harkivi pealetungil saagiks 21 Vene tanki.

Foto: Dmitri Kotjuh