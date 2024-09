INIMESTEST AEGAMÖÖDA Pille. Üks ja ainus Miss Vaimukas

Pillel on olnud raskeid aegu. On vist praegugi. Noh, see on ju loomulik, et vahel on väga raske. Aga see loomulikkus lohutab vähe inimest, kellel parasjagu on väga raske. Depressioon, äng ja hingevalu. Ka hirm minu surma ees, arvab Pille ema Ludmilla. Pille seda otsesõnu ei kinnita ega kipu ka ümber lükkama. Võib-olla ka hirm enda surma ees, mis kunagi ju saabub?